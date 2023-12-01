SON DAKİKA: Çankırı'da 3,8 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Saat 20.04'te merkez üssü Çankırı'nın Ilgaz ilçesi olan 3,8 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Sarsıntının yerin 8.4 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 1, 2023
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Ilgaz (Çankırı)
Tarih:2023-12-01
Saat:20:04:26 TSİ
Enlem:40.98639 N
Boylam:33.41917 E
Derinlik:8.45 km
Detay:https://t.co/xp6IbaOKfB@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
DEPREM ANINDA NE YAPMALI?
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