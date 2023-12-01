SON DAKİKA: Çankırı'da 3,8 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Merkez üssü Çankırı'nın Ilgaz ilçesi olan 3,8 büyüklüğünde bir deprem oldu.

SON DAKİKA: Çankırı'da 3,8 büyüklüğünde deprem | Son depremler

'dan  deprem açıklaması geldi. Saat 20.04'te merkez üssü 'nın Ilgaz ilçesi olan 3,8 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Sarsıntının yerin 8.4 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

DEPREM ANINDA NE YAPMALI?

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