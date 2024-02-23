SON DAKİKA | Gemlik'te 4,1 büyüklüğünde deprem (Son Depremler)

SON DAKİKA: Bursa’nın Gemlik ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15.14’te gerçekleşen deprem, merkez üssü Gemlik ilçesinde paniğe yol açtı. Deprem, Orhangazi ilçesi ve Bursa kent merkezinden de hissedildi.

SON DAKİKA | Gemlik'te 4,1 büyüklüğünde deprem (Son Depremler)
Bursa'da yeni fay bulundu iddiası

Bursa'da yeni fay bulundu iddiası

Haberi Görüntüle

Son dakika haberi: ’nın Gemlik ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () saat 15.14’te gerçekleşen sarsıntının, 10.86 kilometre derinlikte yaşandığını açıkladı.

SON DAKİKA | Gemlik'te 4,1 büyüklüğünde deprem (Son Depremler) - 1 , merkez üssü Gemlik ilçesinde paniğe neden oldu.

Deprem, merkez üssü Gemlik’te paniğe yol açarken, Orhangazi ile Bursa kent merkezinde de hissedildi.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, depremin ardından ekipleri sahada tarama faaliyetleri için görevlendirdiklerini söyledi.

Vali Demirtaş, “Şu ana kadar bize gelen herhangi bir olumsuzluk yok. Ekiplerimizin sahadaki tarama çalışmaları sürüyor.” dedi.

SON DAKİKA | Gemlik'te 4,1 büyüklüğünde deprem (Son Depremler) - 2 Depremin ardından bazı okullarda öğrenciler dışarıya çıktı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...