SON DAKİKA: Gümüşhane ve Erzincan'da art arda deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi merkezinde saat 23.23'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gümüşhane'deki depremin hemen ardından ise saat 23.28'de Erzincan merkezli 3,7 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

SON DAKİKA: Gümüşhane ve Erzincan'da art arda deprem | Son depremler

'dan  deprem açıklaması geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.23'te merkez üssü Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 15,68 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.

Gümüşhane'deki 4,1 büyüklüğündeki sarsıntının ardından, Erzincan Merkez'de de saat 23.28'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

GÜMÜŞHANE VALİSİ'NDEN DEPREM AÇIKLAMASI

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Kelkit ilçesinde meydana gelen 4,1 şiddetindeki depremde kendilerine ulaşan bir olumsuzluk ihbarı bulunmadığını bildirdi.

Tanrısever, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kelkit ilçemiz Cemallı köyü merkezli saat 23.23'te 4,1 şiddetinde meydana gelen depremde tarafımıza ulaşan bir olumsuzluk ihbarı bulunmamaktadır. Görevli personeller tarafından sahada tarama faaliyeti yapılmaktadır. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Bu arada, 18 Aralık saat 01.15'te merkez üssü Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilmişti.

DEPREM ANINDA NE YAPMALI?

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