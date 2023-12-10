12 ilde terör operasyonu: 78 barınma alanı imha edildi

SON DAKİKA HABERİ:  Bölücü terör örgütünün kış yapılanmasına yönelik 12 ilde Kahramanlar-33 operasyonu gerçekleştirildi. İçileri Bakanı Ali Yerlikaya 78 barınma alanının imha edildiğini açıkladı.

12 ilde terör operasyonu: 78 barınma alanı imha edildi
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Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla sakladıkları silah ve mühimmatın yok edilmesine yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti. Kahramanlar-33 adlı operasyonda 12 ilde eş zamanlı olarak yapıldı. 78 barınma alanı imha edildi. Ayrıca, çok sayıda anti-tank, obüs ve top mühimmatı ile tanksavar silahı da ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

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