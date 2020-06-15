SON DAKİKA HABERİ... 15 Haziran corona virüs tablosu: 24 saatte 18 can kaybı, 1592 yeni vaka

Son dakika haberi! Türkiye'de son 24 saatte 1592 kişiye corona virüs tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 179 bin 831, can kaybı 4 bin 825 oldu.



Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre; bugün 42 bin 32 test yapıldı, 1592 kişiye corona virüs tanısı konuldu. Son 24 saatte 18 hasta hayatını kaybederken 947 kişi de iyileşti.



Toplam test sayısı 2 milyon 674 bin 203, vaka sayısı 179 bin 831, can kaybı 4 bin 825 olarak kayıtlara geçti.



Yoğun bakımdaki hasta sayısı 722, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 291, iyileşen hasta sayısı ise 152 bin 364 oldu.

"ARTIŞLAR BELLİ BÖLGELERDE YOĞUNLAŞIYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin, "Düne kıyasla vaka sayımız 30, yoğun bakım hasta sayımız 5, entübe hasta sayımız 1 artış gösterdi. Artışlar belli bölgelerde yoğunlaşıyor. Rehavet mi, mücadele mi? Maske + mesafe kuralına hep birlikte uyarsak, yayılımı kontrol altına alabiliriz. Güç bizde" değerlendirmesinde bulundu.

