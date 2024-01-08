SON DAKİKA HABERİ: 27 ilde kaçak göçmen operasyonu: 80 organizatör, 2 bin 155 göçmen yakalandı

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik 27 ilde gerçekleştirilen Kalkan-7 operasyonları hakkında bilgi verdi.

Yerlikaya, 27 ilde jandarma, polis ve sahil güvenlik ekipleri tarafından 57 ayrı yere yapılan operasyonlarda 80 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 2 bin 155 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

Organizatörlerden 6'sının tutuklanırken 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri ise sürüyor.