SON DAKİKA HABERİ: "3600 ek gösterge" ve "öğrenci affı" düzenlemesi TBMM'ye sunuldu
SON DAKİKA HABERİ: "3600 ek gösterge" ile "öğrenci affı" düzenlemesini de içeren ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklifle en düşük emekli maaşı 2500 liradan 3000 liraya çıkarılıyor.
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Haberler 28.06.2022 - 21:13| Son Güncelleme : 28.06.2022 - 21:17
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