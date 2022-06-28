SON DAKİKA HABERİ: "3600 ek gösterge" ve "öğrenci affı" düzenlemesi TBMM'ye sunuldu

SON DAKİKA HABERİ: "3600 ek gösterge" ile "öğrenci affı" düzenlemesini de içeren ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklifle en düşük emekli maaşı 2500 liradan 3000 liraya çıkarılıyor.

Haberler 28.06.2022 - 21:13 | Son Güncelleme : 28.06.2022 - 21:17

SON DAKİKA HABERİ: "3600 ek gösterge" ve "öğrenci affı" düzenlemesi TBMM'ye sunuldu

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