SON DAKİKA HABERİ: 44 ilde Narkogüç operasyonu: 176 şüpheli yakalandı

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanı Yerlikaya: Zehir tacirlerine yönelik 44 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Narkogüç" operasyonlarında 176 şüpheli şahıs yakalandı. Muhtelif içerikte 1 ton100 kg uyuşturucu ele geçirildi.

SON DAKİKA HABERİ: 44 ilde Narkogüç operasyonu: 176 şüpheli yakalandı
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Son dakika haberi! Ülke genelinde taciri ve uyuşturucu madde suçlarından aranan şahıslar için Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde ve İl Emniyet Müdürlüklerince İstanbul, İzmir, Adana, Erzurum, Şanlıurfa, Denizli, Antalya, Gaziantep, Ankara, Giresun, Sakarya, Konya, Kütahya, Kırşehir, Afyon, Samsun, Batman, Osmaniye, Karaman, Bolu, Kırklareli, Bursa, Malatya, Tokat, Ağrı, Van, Şırnak, Eskişehir, Elazığ, Muğla, Yalova, Bitlis, Kahramanmaraş, Siirt, Tekirdağ, Kilis, Hatay, Kayseri, Kocaeli, Sinop, Diyarbakır, Hakkari, Mersin ve Düzce olmak üzere 44 ilde eş zamanlı Narkogüç operasyonu düzenlendi. 

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 176 şüphelinin yakalandığını açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 846 kg metamfetamin, 223 kg skunk, 11 kg kokain, 15 kg esrar, 5 kg bonzai, 0,5 kg eroin, 35.000 uyuşturucu hap, 14 adet tabanca, 4 adet tüfek ve çok miktarda paranın ele geçirildiğini belirtti. 

Bu operasyonlarda İstanbul’da yakalanan metamfetamin miktarı 809 kilogram olarak açıklandı. 

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