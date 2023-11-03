SON DAKİKA HABERİ: 44 ilde Narkogüç operasyonu: 176 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi! Ülke genelinde uyuşturucu taciri ve uyuşturucu madde suçlarından aranan şahıslar için Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde ve İl Emniyet Müdürlüklerince İstanbul, İzmir, Adana, Erzurum, Şanlıurfa, Denizli, Antalya, Gaziantep, Ankara, Giresun, Sakarya, Konya, Kütahya, Kırşehir, Afyon, Samsun, Batman, Osmaniye, Karaman, Bolu, Kırklareli, Bursa, Malatya, Tokat, Ağrı, Van, Şırnak, Eskişehir, Elazığ, Muğla, Yalova, Bitlis, Kahramanmaraş, Siirt, Tekirdağ, Kilis, Hatay, Kayseri, Kocaeli, Sinop, Diyarbakır, Hakkari, Mersin ve Düzce olmak üzere 44 ilde eş zamanlı Narkogüç operasyonu düzenlendi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 176 şüphelinin yakalandığını açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 846 kg metamfetamin, 223 kg skunk, 11 kg kokain, 15 kg esrar, 5 kg bonzai, 0,5 kg eroin, 35.000 uyuşturucu hap, 14 adet tabanca, 4 adet tüfek ve çok miktarda paranın ele geçirildiğini belirtti.



Bu operasyonlarda İstanbul’da yakalanan metamfetamin miktarı 809 kilogram olarak açıklandı.