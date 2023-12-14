SON DAKİKA HABERİ: 49 ilde uyuşturucu operasyonu: 378 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi! sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 49 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen Narkogüç-39 operasyonu hakkında bilgi verdi.

Bakan Yerlikaya, "Emniyet Genel Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Jandarma Genel Komutanlığı İl Jandarma Komutanlıklarınca 652 ekip,1.422 personel ve 25 narkotik dedektör köpeğinin katılımı ile İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Gaziantep, Balıkesir, Tekirdağ, Antalya, Şanlıurfa, Sakarya, Kırklareli, Osmaniye, Aydın, Zonguldak, Mersin, Amasya, Kütahya, Adana, Bitlis, Muğla, Trabzon, Denizli, Malatya, Siirt, Kastamonu, Mardin, Hatay, Kocaeli, Samsun, Karabük, Konya, Kırşehir, Adıyaman, Edirne, Eskişehir, Kahramanmaraş, Kayseri, Aksaray, Van, Uşak, Çorum, Elazığ, Isparta, Yozgat, Bilecik, Giresun, Iğdır, Karaman ve Diyarbakır olmak üzere toplam 49 ilde yapılan "NARKOGÜÇ-39" Operasyonunda 378 şüpheli şahıs yakalandı." ifadelerini kullandı.

Narkogüç-39 Operasyonu'nda 886 kilogram metamfetamin, 14 kilogram kokain olmak üzere toplam 3 ton 275 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.