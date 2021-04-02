58 ilde sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında "çok yüksek" riskli 58 ilde, 5 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.



İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında alınan kararlar doğrultusunda yayımlanan genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için tüm tedbirler alındı.



"Yüksek risk" grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, bugün 21.00 ve yarın 05.00 saatleri arası ile yarın saat 21.00'de başlayıp 5 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak.



"Çok yüksek" risk grubunda yer alan 58 ilde ise saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 5 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.



Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat ve Zonguldak "çok yüksek" risk grubunda yer alıyor.

'de...