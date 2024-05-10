Yargıtay'daki başkanlık seçimde Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu.



Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi günü sandık başına gitti.



Seçimin ilk 34 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle 35. tur oylaması yapıldı.



ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ



Üç adaydan biri olan Muhsin Şentürk, Yargıtay üyelerine yolladığı mesajında, tıkanan süreçte Yargıtay'ın kurumsal itibarını korumak için bu kararı aldığını söyledi.



Şentürk, aynı mesajda 13 Mayıs Pazartesi günü yapılacak olan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı seçimlerinde aday olacağını açıkladı.



Şentürk'ün adaylıktan çekilmesinin ardından 36. turu pazartesi günü yapılacak seçimde, başka aday çıkmaması durumunda, mevcut Başkan Mehmet Akarca ve 3. Hukuk Daireisi Başkanı Ömer Kerkez yarışacak. Başkan seçilmek için 175 oy gerekiyor.