SON DAKİKA HABERİ: 81 ilde kaçak sigara ve elektronik sigara operasyonu

Son dakika haberi!

İçişleri Bakanı Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımla "SİS-2 Operasyonları" kapsamında 457 şüphelinin yakalandığını ve 37 milyon liralık vergi kaybının öne geçildiğini duyurdu.

Kaçakçılık ve kaçakçılıklarla mücadele etmenin kayıt dışı ekonominin önüne geçtiğini söyleyen Yerlikaya, bu yolla rant elde etmeye çalışanlara asla izin verilmeyeceğini söyledi.

Paylaşımda operasyonlara dair şu ayrıntılar yer aldı:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Gelir İdaresi Başkanlığının da katılımıyla yasa dışı tütün mamulü üretimi ve satışı yapanlara yönelik ülke genelinde düzenlenen "SİS-2" Operasyonu kapsamında:



13.091.486 adet doldurulmuş makaron



9.319.210 adet boş makaron



81.030 paket sigara



8.908 kg tütün mamulü,



9.429 adet puro,



12.913 adet elektronik sigara ve likiti,



9.239 adet sahte bandrol,



41 adet yasa dışı sigara imalatında kullanılan sanayi tipi makaron doldurma makinesi ele geçirildi. 457 Şüpheli Şahıs hakkında Adli İşlem yapıldı!



Gelir İdaresi Başkanlığının taşra birimlerinin de katıldığı operasyonlarda; Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak değerlendirmede 37 Milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildi!



Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi ve Gelir İdaresi Başkanlığımız çalışanlarını tebrik ediyorum. Allah Ayağınıza Taş Değdirmesin"

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...