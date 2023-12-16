SON DAKİKA HABERİ: 81 ilde operasyon: Aranan 2 bin 842 firari yakalandı

Son dakika haberi! Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 gündür 81 ilde devam eden Çember-9 operasyonları hakkında bilgi verdi.



Toplamda aranan 2 bi 842 firarinin yakalandığını belirten Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Yakalanan şahısların kaç yıldır arandığı:

0-5 yıldır aranmakta olan 2 bin 820 şahıs,

5-10 yıldır aranmakta olan 14 şahıs,

10 yıl ve üzeri aranmakta olan 8 şahıs yakalandı.



Yakalanan şahısların hangi suçlardan arandığı:

-Hırsızlıktan 199 şahıs,

-Dolandırıcılıktan 132 şahıs,

-Yağmadan 65 şahıs,

-Adam Öldürmeden 38 şahıs,

-Cinsel Suçlardan 35 şahıs

-Narkotik suçlarından 480 şahıs

-Terörden 43 şahıs

-KOM (Kaçakçılık, Organize) 334 şahıs başta olmak üzere diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 2 bin 842 şahıs “Çember-9” Operasyonlarında yakalandı.