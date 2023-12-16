SON DAKİKA HABERİ: 81 ilde operasyon: Aranan 2 bin 842 firari yakalandı

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 3 günde 81 ilde yapılan Çember-9 operasyonlarında aranan 2 bin 842 firarinin yakalandığını açıkladı.

SON DAKİKA HABERİ: 81 ilde operasyon: Aranan 2 bin 842 firari yakalandı
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Son dakika haberi! Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 gündür 81 ilde devam eden Çember-9 operasyonları hakkında bilgi verdi. 

Toplamda aranan 2 bi 842 firarinin yakalandığını belirten Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 

Yakalanan şahısların kaç yıldır arandığı:
0-5 yıldır aranmakta olan 2 bin 820 şahıs,
5-10 yıldır aranmakta olan 14 şahıs,
10 yıl ve üzeri aranmakta olan 8 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahısların hangi suçlardan arandığı:
-Hırsızlıktan 199 şahıs,
-Dolandırıcılıktan 132 şahıs,
-Yağmadan 65 şahıs,
-Adam Öldürmeden 38 şahıs,
-Cinsel Suçlardan 35 şahıs
-Narkotik suçlarından 480 şahıs
-Terörden 43 şahıs
-KOM (Kaçakçılık, Organize) 334 şahıs başta olmak üzere diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 2 bin 842 şahıs “Çember-9” Operasyonlarında yakalandı.

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