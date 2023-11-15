SON DAKİKA HABERİ: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan bireysel başvuru açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruya ilişkin açıklama yaptı. AYM’ye bireysel başvurunun kaldırılmasının söz konusu olmadığını söyleyen Bakan Tunç, “Bireysel başvuru hakkını biz getirdik. Geriye dönmek diye bir durum söz konusu olamaz.” dedi.

SON DAKİKA HABERİ: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan bireysel başvuru açıklaması
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Son dakika haberi! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Tunç, AYM’ye bireysel başvurunun kaldırılmasının söz konusu olmadığını söyledi.

“Bireysel başvuru hakkını biz getirdik.” diyen Bakan Tunç, “Geriye dönmek diye bir durum söz konusu olamaz.” ifadesini kullandı.

551 BİNDEN FAZLA BAŞVURU

Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuru hakkının getirildiği 23 Eylül 2012’den bu yana 551 binden fazla başvuru yapıldığını açıklamıştı.

Yüksek Mahkeme, bu başvurulardan 422 binden fazlasının sonuçlandırıldığını bildirmişti.

AYM’ye bireysel başvurunun, Yüksek Mahkeme’nin iş yükünü artırdığı konusunda çeşitli açıklamalar yapılmıştı.

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