SON DAKİKA HABERİ: Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 8 kişi öldü, 42 kişi yaralandı

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Son dakika haberi! Diyarbakır'dan Bodrum'a giden sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Dinar Haydarlı yol ayrımı Karabedir Kavşağı'nda devrildi.



İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi.



Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti.

Olayda ilgili soruşturma başlatıldı.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Koca, 8 kişinin hayatını kaybettiği kazada 3’ü ağır 42 kişinin yaralandığını bildirdi.