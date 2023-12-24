SON DAKİKA HABERİ: Ankara ve İstanbul'da Ekşi Sözlük'teki şehit paylaşımlarına soruşturma

Son dakika haberi! Ekşi Sözlük'te şehit olan askerlere yönelik suç veya suç unsuru içeren paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

"Ekşisözlük" isimli sosyal medya platformunda, TSK'nın gerçekleştirdiği operasyonlarda şehit olan askerlere yönelik olumsuz nitelikte, TCK'nın 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" ve diğer suç unsurlarını içeren yorum ve paylaşımlara ilişkin Başsavcılık tarafından resen soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ekşi Sözlük isimli sosyal paylaşım sitesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda şehit olan askerlerimize yönelik suç veya suç unsuru içeren paylaşımları yapanlar hakkında resen soruşturma başlatılmıştır." bilgisi verildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, şüphelilerin tespiti ve gözaltına alınması yönünde emniyete talimat verildi.



ADALET BAKANI TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şehitler ve ailelerine yönelik çirkin ve suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlar hakkında soruşturma başlatıldığını, bir kişi için de gözaltı kararı verildiğini bildirdi.



Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı sosyal medya sitelerinde şehitlerimize ve ailelerine yönelik çirkin ve suç teşkil eden paylaşımları yapanlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup, ayrıca sosyal medyada paylaşım yapan bir kişi hakkında da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilmiştir." ifadelerini kullandı.