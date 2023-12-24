Ekşi Sözlük'teki şehit paylaşımlarına soruşturma: 1 gözaltı

Son dakika haberi! Ekşi Sözlük'te şehit olan askerlere yönelik suç veya suç unsuru içeren paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

"Ekşisözlük" isimli sosyal medya platformunda, TSK'nın gerçekleştirdiği operasyonlarda şehit olan askerlere yönelik olumsuz nitelikte, TCK'nın 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" ve diğer suç unsurlarını içeren yorum ve paylaşımlara ilişkin Başsavcılık tarafından resen soruşturma başlatıldı.

ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Ekşi Sözlük isimli sosyal paylaşım sitesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda şehit olan askerlerimize yönelik suç veya suç unsuru içeren paylaşımları yapanlar hakkında resen soruşturma başlatılmıştır." bilgisi verildi.



İSTANBUL

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"23 Aralık'ta Irak'ın kuzeyinde TSK tarafından gerçekleştirilen Pençe-Kilit operasyonları kapsamında şehit olan askerlerimize ve ailelerine yönelik bugün ekşisözlükte 'oğlum şehit oldu ne mutlu bana' başlığı altında suç unsuru içerdiği değerlendirilen paylaşım ve yorumları yapan hesaplara ilişkin TCK'nın 216. maddesinde belirtilen 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama' ve 301. maddesinde belirtilen 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır."



Açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gereken işlemlerin titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, şüphelilerin tespiti ve gözaltına alınması yönünde emniyete talimat verildi.



ADALET BAKANI TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şehitler ve ailelerine yönelik çirkin ve suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlar hakkında soruşturma başlatıldığını, bir kişi için de gözaltı kararı verildiğini bildirdi.



Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı sosyal medya sitelerinde şehitlerimize ve ailelerine yönelik çirkin ve suç teşkil eden paylaşımları yapanlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup, ayrıca sosyal medyada paylaşım yapan bir kişi hakkında da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilmiştir." ifadelerini kullandı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, erişim engeli talebinde bulunulduğu ifade edilirken "Şehitlerimizi ve onların bizlere emaneti olan kıymetli ailelerini hedef alan son derece yakışıksız, ahlak dışı ve kamu vicdanını yaralayan paylaşımları şiddetle kınıyoruz. Söz konusu içerikler ile ilgili erişim engeli talebinde ve ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak şehitlerimize ve ailelerine yönelik suç teşkil eden her türlü eylemin karşısında durmaya devam edeceğiz." denildi.