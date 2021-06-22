SON DAKİKA HABERİ: Aşıda yaş sınırı 25'e indi

ntv.com.tr 22.06.2021 - 10:35 | Son Güncelleme : 22.06.2021 - 10:39
Son dakika haberi!
Corona virüsle mücadelede aşılama tüm hızıyla devam ediyor.
Aşılamada yaş sınırı 25'e düştü. Açıklamayı yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Randevu alan gençler, aşı olmayı ertelemiş büyükleri varsa konuşup, randevu için yardımcı olsun" dedi.
Koca Twitter paylaşımında şunları da kaydetti: İlk randevular yarın. Gençlik salgına karşı harekete geçsin.
AŞI RANDEVULARINDA YAŞ SINIRI 25’E İNDİ. Randevu alan gençler, aşı olmayı ertelemiş büyükleri varsa konuşup, randevu için yardımcı olsun. İlk randevular yarın. Gençlik salgına karşı harekete geçsin.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 22, 2021