SON DAKİKA HABERİ: Atama kararları Resmi Gazete'de

Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Kamu Malı Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürü Yakup Tekin, Kamu Finansmanı Genel Müdürü Ömer Karademir, Borçlanma Genel Müdürü Yiğit Korkmaz Yaşar, Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürü Deniz Yılmaz, Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar oldu.

Özelleştirme İdaresi Başkanı Bekir Emre Haykır, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Ali Rıza Özdemir oldu.

Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı'na Yusuf Kıraç atandı.

KOSGEB Başkanlığı'na Ahmet Serdar İbrahimcioğlu atandı.