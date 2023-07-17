SON DAKİKA HABERİ: Bakan Fidan'dan Tahıl Anlaşması diplomasisi

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü. Görüşmede, İstanbul Tahıl Anlaşmasına ilişkin son gelişmeler ele alındı.

SON DAKİKA HABERİ: Bakan Fidan'dan Tahıl Anlaşması diplomasisi
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Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile İstanbul Tahıl Anlaşması hakkında telefon görüşmesi yaptı.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü.

Görüşmede, İstanbul Tahıl Anlaşması'na ilişkin son gelişmeler ele alındı.

RUSYA TAHIL ANLAŞMASINI DURDURMUŞTU

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün süresi dolan Ukrayna ve Rusya’dan tahıl çıkışına yönelik uygulanan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’ndan çekildiklerini duyurmuştu.

17 Temmuz’da anlaşmanın süresinin dolduğuna işaret eden Peskov, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi.” ifadesini kullanmıştı.

Anlaşmanın durdurulmasının Kırım Köprüsü'ne saldırıyla ilgisi olmadığına dikkati çeken Peskov, anlaşmanın yerine getirilmemesi halinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından böyle bir kararın uygulanacağının daha önceden duyurulduğunu hatırlatmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Ria ajansına yaptığı açıklamada, "Rusya, anlaşmanın uzatılmasına itirazını bugün Türk ve Ukrayna tarafları ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine resmen bildirdi.” ifadesini kullanmıştı.

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