Bakan Koca: Türkiye'de Nu varyantına rastlanmadı

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Farklı ülkelerde ortaya çıkan varyantlara bağlı gelişmeleri izliyor ve ülkemizin dışarıyla teması konusunda önlem alıyoruz. Gündemde olan Nu (omicron) varyantına karşı en erken önlem alan ülkelerdeniz. Türkiye’de en yaygın varyant Delta varyantıdır. Nu varyantına rastlanmamıştır." dedi.

Haberler 27.11.2021 - 20:29 | Son Güncelleme : 27.11.2021 - 21:32

Bakan Koca: Türkiye'de Nu varyantına rastlanmadı

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Son dakika haberi! Dünya genelinde daha bulaşıcı Omicron(Nu) varyantına karşı endişe büyüyor.

Avrupa'da Belçika ve  sonra İngiltere'den sonra İtalya'da da 1 kişide yeni varyant tespit edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yeni varyantla ilgili açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'DE NU VARYANTINA RASTLANMADI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Farklı ülkelerde ortaya çıkan varyantlara bağlı gelişmeleri izliyor ve ülkemizin dışarıyla teması konusunda önlem alıyoruz. Gündemde olan Nu (omicron) varyantına karşı en erken önlem alan ülkelerdeniz. 'de en yaygın varyant Delta varyantıdır. Nu varyantına rastlanmamıştır."

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