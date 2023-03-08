Kentsel dönüşümde kira yardımı artırıldı: Hangi ilde ne kadar oldu?

Son dakika haberi! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümde kira yardımının artırıldığını açıkladı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde konuşan Bakan Kurum, kentsel dönüşümde vatandaşlara süreci yürütübilmesi amacıyla, kira yardımı, kamulaştırma yardımı, finans desteği ve faiz desteği gibi birçok destek verildiğini hatırlattı.

Kurum, "İstanbul'da 1500 lira olan kira yardımını 3 bin 500 liraya, Anadolu'da büyük illerimiz Ankara'mız, Bursa'mız, Antalya'mız ve İzmir'imizde 3 bin liraya çıkarıyoruz. Diğer Büyükşehirlerimizde 2 bin 500 liraya çıkarıyoruz. Kalan diğer illerimizde kira yardımını 2 bin liraya çıkartıyoruz. Nisan ayından itibaren inşallah yeni kira yardımlarını vatandaşlarımızın hesaplarına yatıracağız." diye konuştu.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...