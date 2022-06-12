SON DAKİKA HABERİ: Bakan Soylu: Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanı Süleyman Soyle, Eren Abluka-2 Operasyonu'nda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Haberler 12.06.2022 - 10:03

SON DAKİKA HABERİ: Bakan Soylu: Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! Bakan Soylu Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları bildirdi:

"Eren Abluka-2 Operasyonu'nda; Hakkari Yoncalı Kepizek sırtında, istihbarat, İHA ve keşif/gözetleme sonucu yerleri belirlenen 4 terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Ay yıldızın evlatları, Kahramanlarımıza tebrikler."

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