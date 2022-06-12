SON DAKİKA HABERİ: Bakan Soylu: Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Haberler 12.06.2022 - 10:03
Son dakika haberi! Bakan Soylu Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları bildirdi:
"Eren Abluka-2 Operasyonu'nda; Hakkari Yoncalı Kepizek sırtında, istihbarat, İHA ve keşif/gözetleme sonucu yerleri belirlenen 4 terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Ay yıldızın evlatları, Kahramanlarımıza tebrikler."
Eren Abluka-2 Operasyonu'nda;— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 12, 2022
Hakkari Yoncalı Kepizek sırtında, istihbarat, İHA ve keşif/gözetleme sonucu yerleri belirlenen 4️⃣ terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
Ay yıldızın evlatları, Kahramanlarımıza tebrikler👏🇹🇷