SON DAKİKA HABERİ: Başika'da üsse roketli saldırı: Bir asker şehit oldu

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika (Gedu) üs bölgesine düzenlenen roketli saldırıda bir askerin şehit olduğunu duyurdu.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, Başika üs bölgesine bu gece saatlerinde roketli saldırı düzenlendiği belirtildi.



Atılan üç roketten birinin üs bölgesine, diğer ikisinin ise köye düştüğü bildirilen açıklamada, saldırıda bir askerin şehit olduğu, köyde yaşayan bir çocuğun da yaralandığı bildirildi.



Açıklamada, saldırı sonrası bölgede bir silahlı insansız hava aracının (SİHA) görevlendirildiği ve gerekli tedbirlerin derhal alındığı vurgulanarak, "Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır, yaralı çocuğumuza da acil şifalar diliyoruz" ifadesi kullanıldı.

ÇAVUŞOĞLU, IKBY BAŞBAKANI BARZANİ İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Barzani, görüşmede Çavuşoğlu'na Erbil ve Başika'da düzenlenen saldırılara ilişkin bilgiler vererek başsağlığı dileklerini iletti.



Saldırılara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "Irak’ın kuzeyindeki Başika üs bölgesine düzenlenen alçak saldırıda şehadete yürüyen Kahraman Mehmetçiğimize Allah’tan rahmet; ailesi, silah arkadaşları ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

