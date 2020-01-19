SON DAKİKA HABERİ: Berlin'deki Libya konferansı sona erdi

Son dakika haberi! ibya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen konferans sona erdi.



Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davetiyle yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı konferans 4 saatten fazla sürdü.



Zirvenin ardından Merkel, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve BM'nin Libya Temsilcisi Ghassan Salame basın toplantısı düzenledi.

MERKEL: KAPSAMLI BİR PLAN KONUSUNDA ANLAŞTIK

Almanya Başbakanı Merkel, "Libya Konferansı BM'nin Libya'daki barış çabalarına katkı sundu. Kapsamlı bir plan konusunda anlaştık. Askeri çözüm olmayacağı konusunda mutabakata vardık. Hafter ve Sarrac'ın bugün burada olması çok önemliydi. Ateşkesin devamlılığı konusunda hemfikir olduk. Ateşkesin sürdürülmesini sağlayacağız. Geçici ateşkesi kalıcı hale getirmeyi umuyoruz. 5 artı 5 kişilik askeri bir komitenin oluşması için isimler verildi" dedi.

GUTERRES'TEN SİLAH AMBARGOSUNA SAYGI DUYULMASI ÇAĞRISI

BM Genel Sekreteri Guterres de "Libya'daki soruna hiçbir şekilde askeri çözüm bulunamaz. Silah ambargosuna saygı duyulması çağrısında bulunuyorum. Önümüzdeki günlerde askeri komiteyi Cenevre'de toplayacak duruma geldik. Toplantıya katılan tüm taraflar ateşkesi destekleme taahhüdünde bulundu" dedi.