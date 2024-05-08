Çin ile Sırbistan arasında 28 anlaşma imzalandı

Fransa, Sırbistan ve Macaristan’ı kapsayan 5 yıl sonra ilk Avrupa turu çerçevesinde Sırbistan’a iki günlük resmi bir ziyaret gerçekleştiren Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, bu sabah başkent Belgrad’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda resmi törenle karşılandı.



Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın bahçesinde toplanan yüzlerce kişi de iki ülkenin bayraklarını sallayarak Çin yanlısı sloganlar attı.



Törenin sona ermesinin ardından Şi ve Vucic ikili görüşmeye geçti. İki lider daha sonra Sırbistan ile Çin hükümetlerarası toplantısına başkanlık etti.

28 ANLAŞMA İMZALANDI



Toplantıların ardından gerçekleştirilen imza töreninde Vucic ile Şi, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın seviyesinin yükseltilmesi ve yeni dönemde Sırbistan ve Çin'in "ortak geleceğinin" inşasına ilişkin ortak bildiriye imza attı.



Çin ve Sırbistan hükümetleri arasında ise altyapı, ticaret, bilim, ekoloji, teknoloji, kültür, spor ve adli alanlar ile Çin’in Kuşak ve Yol girişiminin uygulanması konusunda koordinasyon mekanizması kurulmasını da içeren 28 belgeye imza atıldı.

