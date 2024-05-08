Çin ile Sırbistan arasında 28 anlaşma imzalandı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Sırbistan ziyareti çerçevesinde Sırbistan ile Çin arasında 28 iş birliği anlaşmasına imza atıldı. Çin ile Sırbistan arasındaki "kapsamlı stratejik ortaklık" seviyesindeki ilişkiler "ortak gelecek" seviyesine yükseltildi.

Çin ile Sırbistan arasında 28 anlaşma imzalandı

Fransa, ve Macaristan’ı kapsayan 5 yıl sonra ilk Avrupa turu çerçevesinde ’a iki günlük resmi bir ziyaret gerçekleştiren Devlet Başkanı Şi Cinping, bu sabah başkent Belgrad’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın bahçesinde toplanan yüzlerce kişi de iki ülkenin bayraklarını sallayarak yanlısı sloganlar attı.

Törenin sona ermesinin ardından Şi ve Vucic ikili görüşmeye geçti. İki lider daha sonra Sırbistan ile Çin hükümetlerarası toplantısına başkanlık etti.

28 ANLAŞMA İMZALANDI

Toplantıların ardından gerçekleştirilen imza töreninde Vucic ile Şi, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın seviyesinin yükseltilmesi ve yeni dönemde Sırbistan ve Çin'in "ortak geleceğinin" inşasına ilişkin ortak bildiriye imza attı.

Çin ve Sırbistan hükümetleri arasında ise altyapı, ticaret, bilim, ekoloji, teknoloji, kültür, spor ve adli alanlar ile Çin’in Kuşak ve Yol girişiminin uygulanması konusunda koordinasyon mekanizması kurulmasını da içeren 28 belgeye imza atıldı.

Çin Devlet Başkanı Şi, Sırbistan’da

Çin Devlet Başkanı Şi, Sırbistan’da

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"ÇELİKTEN DOSTLUĞUMUZ BOZULAMAZ"

İmza töreninin ardından gerçekleştirilen ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ile 'ın "çelikten" dostluklarını hiç kimsenin bozamayacağını söyledi.

'e Sırbistan'a yatırım ve desteklerinden dolayı teşekkür eden Vucic, Sırbistan’ın en büyük üç ihracatçısının Çinli şirketler olduğunu ve Sırbistan İçişleri Bakanlığı’nın en büyük bağışçısının da Çin Halk Cumhuriyeti olduğunu ifade etti.

Çin Devlet Başkanı'ndan beş yıl aradan sonra Avrupa turu

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"ORTAK BİR GELECEK İNŞA ETTİĞİMİZ İLK AVRUPA ÜLKESİ"

Devlet Başkanı Şi ise ile ilişkilerinin tarihinde yeni bir dönem başlattıklarını ifade ederek, ", ortak bir gelecek inşa ettiğimiz ilk Avrupa ülkesi oluyor" dedi.

Bugün gerçekleştirilen görüşmeler ile imzalanan anlaşmaların iki ülke arasındaki iş birliğinin gücünü ortaya koyduğunu vurgulayan Şi, "Sırbistan ve Çin, uluslararası planda birbirlerini güçlü bir şekilde desteklemeye devam ediyor. Çin, Sırbistan’ın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin muhafaza edilmesini destekliyor" dedi.

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