İsrail savaşı bitirmeyecek

İsrail, ABD'nin silahları geri çektiğine dair haberler hakkında yorum yapmayı reddettti.



Reuters'ın bildirdiğine göre bir hükümet sözcüsü bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in ABD'nin bazı mühimmatların tedarikini durdurduğu yönündeki haberleri değerlendirdi.

Sözcü, haberleri duyduğunu söyledi ancak "Şahsen benim ve İsrail hükümetinin bu haberlere ekleyeceği bir şey yok" dedi.

Hükümet sözcüsü ayrıca İsrail'in savaşı sona erdirmeyi ve Hamas'ı iktidarda bırakmayı kabul etmeyeceğini tekrarladı.