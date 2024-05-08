İsrail savaşı bitirmeyecek

İsrail hükümet sözcüsü, İsrail'in savaşı sona erdirmeyi ve Hamas'ı iktidarda bırakmayı kabul etmeyeceğini söyledi. ABD'nin silahları geri çektiğine dair haberler hakkında ise yorum yapmayı reddettti.

İsrail savaşı bitirmeyecek

ABD'nin silahları geri çektiğine dair haberler hakkında yorum yapmayı reddettti. 

Reuters'ın bildirdiğine göre bir hükümet sözcüsü bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in ABD'nin bazı mühimmatların tedarikini durdurduğu yönündeki haberleri değerlendirdi.

Sözcü, haberleri duyduğunu söyledi ancak "Şahsen benim ve İsrail hükümetinin bu haberlere ekleyeceği bir şey yok" dedi.

Hükümet sözcüsü ayrıca İsrail'in savaşı sona erdirmeyi ve Hamas'ı iktidarda bırakmayı kabul etmeyeceğini tekrarladı.

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