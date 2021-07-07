SON DAKİKA HABERİ: Bilim Kurulu'nda gündem 'Delta plus'

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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün bir kez daha salgın gündemiyle toplanıyor.

Bilim Kurulu salgında yeni endişe kaynağı olan delta varyantı ve aşılama çalışmalarını görüşecek.

Saat 16.30'da video konferans yöntemiyle gerçekleşecek toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 18.00'de açıklama yapması bekleniyor.

Öte yandan Bakan Koca, dün Türkiye'de delta varyantının ardından 'Delta plus varyantı'nın da tespit edildiğini açıklamıştı.