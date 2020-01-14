SON DAKİKA HABERİ: Çavuşoğlu: Hafter böyle devam ederse Berlin Süreci'nin anlamı olmaz

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Libya'da Türkiye karşıtı güçlerin başında bulunan General Hafter'in ateşkes anlaşmasını imzalamadan, Rusya'yı terketti.

Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu konuya ilişkin, "Hafter böyle devam ederse Berlin Süreci'nin anlamı olmaz" değerlendirmesini yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, " Metin tamamlanmıştı, imza aşamasında Ruslar "Hafter sabaha kadar süre istiyor" dediler. Şu anda bu metni imzalamayacaklar" ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Libya'da ateşkese söz konusu olan taraflardan General Halife Hafter'in anlaşmayı imzalalamadan Moskova'dan ayrıldığını duyurmuştu.

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