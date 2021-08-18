SON DAKİKA HABERİ: 28 Şubat davası sanıkları Çevik Bir ve Çetin Doğan için tutuklama kararı

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28 Şubat davasında 14 sanık hakkında tutuklama kararı çıktı.



Yargıtay, 28 Şubat davasında aralarında dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir ile Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 14 sanığa verilen müebbet hapis cezalarını onamıştı.



Karar bugün yerel mahkemeye gönderildi. Yerel mahkeme de müebbet hapis cezası onanan sanıklar hakkında tutuklama kararı çıkardı. Sanıklar, terörle mücadele ekipleri tarafından gözaltına alınacak.



Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın yanı sıra tutuklama kararı çıkarılan sanıklar şunlar:



Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Saner, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker.



Sanıklar olay tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 147. maddesindeki "Türkiye Cumhuriyeti icra heyeti vekilleri heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek" suçu bakımından "müşterek fail" olarak sorumlu tutuluyor.



