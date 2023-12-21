SON DAKİKA HABERİ: CHP, 126 belediye başkan adayını daha açıkladı

SON DAKİKA HABERİ: Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yerel seçimler için 126 adayını daha açıkladı. Parti Meclisi, 35 seçim çevresinde ise ön seçim kararı aldı. İşte CHP'nin 126 belediye başkan adayı tam listesi...

SON DAKİKA HABERİ: CHP, 126 belediye başkan adayını daha açıkladı
ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Haberi Görüntüle

Son dakika haberi! Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday belirleme süreci devam ediyor. CHP,  yerel seçimler için 126 adayını daha açıkladı. Parti Meclisi, 35 seçim çevresinde ise ön seçim kararı aldı.

Açıklanan adaylar şöyle;

Samsun: Cevat Öncü

Manisa: Ferdi Zeyrek

Bartın: Rıza Yalçınkaya

Çanakkale: Muharrem Erkek

Konya: İsmail Sonkaya

Kütahya: Eyüp Kahveci

Kırşehir: Selehattin Ekicioğlu

İşte 126 belediyenin başkan adayları;

SON DAKİKA HABERİ: CHP, 126 belediye başkan adayını daha açıkladı - 1
SON DAKİKA HABERİ: CHP, 126 belediye başkan adayını daha açıkladı - 2
SON DAKİKA HABERİ: CHP, 126 belediye başkan adayını daha açıkladı - 3
SON DAKİKA HABERİ: CHP, 126 belediye başkan adayını daha açıkladı - 4

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...