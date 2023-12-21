SON DAKİKA HABERİ: CHP, 126 belediye başkan adayını daha açıkladı

Son dakika haberi! Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday belirleme süreci devam ediyor. CHP, yerel seçimler için 126 adayını daha açıkladı. Parti Meclisi, 35 seçim çevresinde ise ön seçim kararı aldı.
Açıklanan adaylar şöyle;
Samsun: Cevat Öncü
Manisa: Ferdi Zeyrek
Bartın: Rıza Yalçınkaya
Çanakkale: Muharrem Erkek
Konya: İsmail Sonkaya
Kütahya: Eyüp Kahveci
Kırşehir: Selehattin Ekicioğlu
İşte 126 belediyenin başkan adayları;
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