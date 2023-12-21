SON DAKİKA HABERİ: CHP, 126 belediye başkan adayını daha açıkladı

Son dakika haberi! Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday belirleme süreci devam ediyor. CHP, yerel seçimler için 126 adayını daha açıkladı. Parti Meclisi, 35 seçim çevresinde ise ön seçim kararı aldı.

Açıklanan adaylar şöyle;

Samsun: Cevat Öncü

Manisa: Ferdi Zeyrek

Bartın: Rıza Yalçınkaya



Çanakkale: Muharrem Erkek



Konya: İsmail Sonkaya



Kütahya: Eyüp Kahveci

Kırşehir: Selehattin Ekicioğlu

İşte 126 belediyenin başkan adayları;