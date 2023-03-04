SON DAKİKA HABERİ: CHP'li büyükşehir belediye başkanları Ankara'da bir araya geldi

Son dakika haberi! İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yaptığı cumhurbaşkanlığı adayı olması yönündeki çağrı sonrasında, CHP'li 5 büyükşehir belediye başkanı, Ankara Gölbaşı Mogan Gölü Belediye Tesisleri'nde bir araya geldi.

Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanın Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer katıldı.



YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NDAN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK



Toplantı sırasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesaplarından açıklamada bulunarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteklerini bildirdi.



Yavaş, yaptığı açıklamada "Bugüne kadar yaptığımız açıklamalarda Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun iradesi dışında hareket etmeyeceğimizi belirtmiştik. Aynı çizgideyiz. Temennimiz, Millet İttifakı’nın tüm paydaşlarıyla yoluna devam etmesidir" ifadelerini kullandı.



İmamoğlu ise "Millet İttifakı halkımızın içinden geçtiği zor bir dönemde ağır bir sorumluluk alarak devleti etkin ve demokratik, toplumu huzurlu ve zengin kılma iradesiyle kurulmuş bir siyasi birliktir. Milletimize çaresiz, umutsuz ve yalnız olmadıklarını göstereceklerine inanıyorum. CHP’nin öz evladı ve Millet İttifakı’nın Belediye Başkanı olarak milletimizin arzu ettiği birlik içinde, ittifak masasında irademizi temsil eden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Millet İttifakı’nın, eksilmeden çoğalarak büyüyeceğinden şüphem yoktur" dedi.