SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir masayı idare edemeyenler, Türkiye'yi yönetemez

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kilis'te depremzedelerle iftar programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

"Bugün aynı masanın etrafında oturan insanlar olarak sadece iftarlıklarımızı paylaşmıyoruz, aynı zamanda bizler ortak bir kaderi de paylaşıyoruz. Rabbim yol arkadaşlığımızı daim eylesin. Diğerleri ne yaparsa yapsın, hangi sahte gündemlerin peşinde koşarsa koşsun biz her günümüzü deprem öncelikli meselelerle geçiriyoruz. İçinde bulunduğumuz mübarek günlerin bereketinden istifade ederek yaralı gönüllere şifa olmaya çalışıyoruz.



Depremzedeleri bir an önce kalıcı konutlara kavuşturmak istiyoruz. Sadece yıkılanı yapmakla yetinmeyeceğiz Kilis'i eskisinden çok daha güçlü şekilde ayağa kaldıracağız. Bölgede 650 bin konut inşa edeceğiz, bunların 319 binini bir sene içinde bitirip teslim edeceğiz.

Kilis'te bin 643 afet konutu ve 2 bin 628 köy evi inşa edeceğiz. Şehrimizde yapılacak toplam mesken sayısı 4 bin 272'i buluyor. Bunlardan 649 konutun temelini, bugün attık. 486 köy evimizin ihalesini de yaptık. Böylece afet bölgesinde toplam 67 bin 50 konut ve köy evinin yapım süreci başlamış oldu.

Depremin vurduğu 11 ilimizde 319 bin konut toplamda ise 650 bin konut inşa edeceğiz. İnşallah bu konutların 319 binini 1 sene içinde bitirip sahiplerine teslim edeceğiz. Köy evlerinin bir kısmını belki de bayrama kadar inşallah yetiştirme durumumuz olabilir. Köy evlerinin bir kısmını inşallah bayrama kadar yetiştirme durumumuz olabilir.

Allahın izniyle karanlığın ardındaki güneş çok yakında doğacaktır. Milletimiz bu sancılı günleri geride bırakacaktır.

Teröristlerle el ele dolaşanların benim ülkeme verebileceği hiçbir şey yoktur. Bir masayı idare edemeyenler, Türkiye'yi yönetemez. Şehit savcımızı katleden zihniyetle, bu zihniyetin destekçileriyle, eli kanlı katilleri meşrulaştırmaya çalışan terör yandaşlarıyla mücadeleyi sürdüreceğiz."

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