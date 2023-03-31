Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "adaylık itirazına" tepki: YSK suratlarına vurdu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nurdağı'nda Gaziantep-Kilis Afet Konutları Temel Atma Töreni'ne katıldı.



Erdoğan'ın buradaki konuşmasından öne çıkanlar:

"Bu yıl ramazan ayına büyük kayıplara neden olan depremlerin hüznüyle girdik. Enkazın neredeyse yarısını kaldırdık. Geçici barınma alanları için eldeki tüm imkanlar kullanılıyor. İlk haftalarda ülkemizin diğer şehirlerine giden vatandaşlarımız da yavaş yavaş dönüyor, fabrikalarda çarklar dönmeye başladı.

Amacımız 319 bini 1 yıl içinde olmak üzere toplam 650 bin yeni konut yaparak depremzede vatandaşlarımıza teslim etmektir. Yeni konutlar 4 katı geçmeyecek şekilde yapılıyor. Projelerimizi bilim insanlarımız ve mühendislerimizin yanı sıra insanların da fikrini alarak yapıyoruz.

Türkiye'de dönüşüm için kapsamlı bir hazırlık yapıyoruz. Önümüzde 14 Mayıs seçimleri var. Kazasız belasız bu seçimi de atlattıktan sonra tüm vaktimizi ve enerjimizi Türkiye Yüzyılı'nın inşasına vereceğiz.

Seçim beyannamemizle açıklayacağız. Dış politikada ülkemizin etki alanı ve itibarını güçlendirecek duruşu yeni adımlarla tahkim edeceğiz. Yönetim sistemini daha da geliştirmek için kapsamlı çalışmalar yaptık. Yeni anayasa için taslağı belli seviyeye getirdik.