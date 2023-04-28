SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı ile Suriye ve Sudan’daki gelişmeler ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Birleşmiş Milletler’in Suriye’ye yönelik sınır ötesi yardım mekanizmasının Temmuz ayında uzatılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.



Karadeniz Tahıl Girişiminin sürdürülmesine de önem verdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, amonyak boru hattı konusunda da mutabakat oluşması durumunda teşkil edilecek çalışma grubuna kurumlararası bir heyetle katılım sağlamaya hazır olduklarını dile getirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan’daki çatışmaların her iki tarafıyla diyalog kurabilen bir ülke olarak tarafları tekrar barış görüşmelerine davet etmek ve aralarındaki anlaşmazlıkları çözmek için Birleşmiş Milletler ile işbirliği ve evsahipliği yapmaya her zaman hazır olduklarını söyledi.