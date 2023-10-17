SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan Brezilya Devlet Başkanı ile görüştü

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



İlletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede, İsrail ile Filistin arasında şiddeti giderek artan çatışmalar ve sükunetin sağlanması için yapılması gerekenler konuşuldu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin kalıcı barış için ortaya koyduğu çözüm önerilerini paylaşarak hiçbir ülkenin ateşe körükle gitmemesini ve insani yardımlar konusunda da herkesin insan hakları çerçevesinde somut adımlar atması gerektiğini ifade etti.