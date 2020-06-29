SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çoklu baro teklifi yarın Meclis'te olacak

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık 3 saat 15 dakika sürdü. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıya ilişkin bir açıklama yaptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Yarın 926 devlet korumasındaki gencimiz ile 274 şehit yakınımız, gazi ve gazi yakınımız kura ile kamu kuruluşlarına yerleştirilecek.

"Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalanma süresini 1 ay daha uzatıyoruz. Bununla bağlantılı, nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam edecek.

Vaka sayısını da vefat sayısını da sıfır noktasına çekmek istiyoruz.

Halkımızdan tek isteğimiz, bu süreçte kurallara uyarak, işlerine, üretimlerine, ülkelerine sahip çıkarak bize destek olmasıdır.

İçerideki ve dışarıdaki ortak kanaat Türkiye'nin salgın sonrası yeniden şekillenecek dünyanın yıldız ülkelerinden biri olacağı yönündedir.

Irak'a gidecek tıbbi yardımları yarın yola çıkarıyoruz.

Bu süreçte gösterdikleri duruşla Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP'ye bir kez daha teşekkür ederiz. Cumhur İttifakı, Türk siyasi tarihine altın harflerle yazılacak bir güç birliği ve dayanışma modeli olmuştur.

Çoklu baro yönetimi üzerinde duruyoruz. Milletvekili arkadaşlarımız bu konuyla ilgili kanun teklifini yarın sabah veriyorlar. Daha demokratik, daha çoğulcu, temsil düzeyi yüksek bir baro yapısı oluşturmakta kararlıyız.

Haziran ayıyla ilgili öncü veriler, ekonominin çok güçlü bir toparlanma sürecinde olduğunu gösteriyor. Haziran ayının ilk üç haftasında ihracatımız artış gösterdi. Turizm sektörünün en azından bir kısmını kurtarmak için çalışıyoruz. Bu alanda da müjdeli haberler bekliyoruz."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

