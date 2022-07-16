SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü. Türkiye-Fransa ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede ayrıca Ukrayna tahılına ilişkin İstanbul'da yapılan dörtlü toplantıda alınan kararlar değerlendirildi.

Haberler 16.07.2022 - 21:35 | Son Güncelleme : 16.07.2022 - 21:39

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, -Fransa ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, SAMP-T konusunda beklentilerinin “tam açıklık” prensibi çerçevesinde azami işbirliğini içeren ortak bir sistem geliştirmek ve tedarik projesinin başlatılmasını temin etmek olduğunu ifade etti.

Ukrayna tahılının ihracına ilişkin sürecin İstanbul’da kurulacak ve Türkiye, Rusya, Ukrayna ile Birleşmiş Milletler yetkililerinden oluşacak bir Koordinasyon Merkezi’nden idare edilmesi kararına varıldığına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, planı süratle hayata geçirerek küresel gıda güvenliği bağlamında büyük bir rahatlamayı temin edeceklerini belirtti.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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