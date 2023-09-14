SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere seslendi: Vakti geldiğinde sorumluluğu tamamen size bırakacağız

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen “Gençlik Buluşması” programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

"Ziyaret ettiğimiz tüm illerimizde hatta yurt dışı seyahatlerimizde gençlerimizle bir araya gelmeye özel önem veriyorum. Biz gençlere asla arka bahçemiz olarak bakmadık. Gençleri her zaman emaneti teslim edeceğimiz yol arkadaşlarımız olarak gördük. Kuşaklar arasındaki anlayış farklılıklarını tehdit olarak değil tam tersine zenginlik vesilesine dönüştürmeye çalıştık.

Gençlerimize tepeden bakarak onları yönlendirebileceğini zanneden siyasilere şahit olduk. Hayatın her alanında gençlere yol açmanın gayreti içinde olduk.

Biz artık sizin zamanınızın misafirleriyiz. Vakti geldiğinde siyasette de yönetimde de ülkeye hizmet etme sorumluluğunu sizlere bırakarak kendi köşemize çekileceğiz, torunlarımızı seveceğiz. Kendinizi her alanda en iyi şekilde yetiştirerek bu kutlu emaneti teslim alarak daha ileriye taşıyacaksınız. Gençlerimizi siyasetin nesnesi değil, öznesi yapma sözümüzü yerine getirdiğimize inannıyorum."

Milletimizi başka türlü alt edemeyeceğini görenlerin uzun zamandır değerlerimize saldırması bu yüzdendir. Açık konuşmak gerekirse Türkiye'nin son iki asrı sürekli bir kavga, kayıp ve bedel ödemeyle geçmiştir. Çanakkale'den Milli Mücadele'ye kadar her cephede canını dişine takan milletimiz bedellerin en büyüğünü ödemiştir. Bugün olduğu gibi o günün mandacıları da boş durmuyordu. Mandacılara rağmen Milli Mücadele zafere ulaşmıştır.

Terör örgütlerinin sayısız oyununu bozduk. Ekonomi oyununu da bozacağız. Son yıllarda ekonomi ve sosyal yapımızı tahrip üzerinden yürütülen kampanyaları akamete uğratacağız. Sahip olduğumuz değerlere sahip çıkacağız. Bu konuda en büyük gücümüz milletimizden aldığımız destektir. Birileri milletimizin umudunu kırmaya çalışmak için yalan iftira çarkını sürdürmeyi sürdürüyor olsa da bu asla sizi rehavete sürüklemesin. Türkiye'yi yaşanmaz bulanlar Türkiye'yi yaşanmaz kılanlardır.

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