SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya'daki süreci yakın markaj içinde sürdürelim istiyoruz

Son dakika haberi!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Erdoğan, Cuma çıkışında açıklamalarda bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Libya'da meşru ve var olan hükümetle aramızdaki çalışmaların ciddi ve kararlılık içinde sürdürülmesi lazım, yapılan iş budur.



Savunma Bakanım oraya gitmiş durumda. Orada yapacakları çalışmayla Libya'daki süreci çok daha yakın bir markaj içinde sürdürelim istiyoruz.



Libya'da mevcut meşru hükümetle aramızdaki çalışmaları çok ciddi ve kararlılık içerisinde sürdürülmesi lazım.

Corona virüs sonrası Tahran'da üçlü zirveyi gerçekleştireceğiz.



"Katar ziyareti, şu Kovid-19'dan sonra yurt dışına ilk ziyaretim oldu. Bölge ülkeleri ile olan tüm konuları Sayın Temim ile ele aldık. Katar Emiri'yle, Türkiye-Katar ilişkilerini ve siyasi, ekonomik ve ticari alanda yapabileceğimiz işbirliklerini ele aldık."

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