SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüştü: Türkiye terörle mücadelede İran'ın yanında

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefonda görüştü. Reisi’ye terör saldırısı nedeniyle başsağlığı dileklerini ileten Erdoğan, Türkiye’nin terörle mücadelede İran’ın yanında olduğunu ve İran halkına kayıpları nedeniyle sabır diledi.

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüştü: Türkiye terörle mücadelede İran'ın yanında
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Türkiye ziyaretini erteledi

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Türkiye ziyaretini erteledi

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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Reisi’ye, Kirman’da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sivilleri hedef alan terör saldırısını kınadı, ’nin terörle mücadelede İran’ın yanında olduğunu söyledi ve İran halkına kayıpları nedeniyle sabır temenni etti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’a terörle mücadelede ortak hareket etme çağrısını yineledi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin Türkiye ziyaretinin ileri bir tarihe ertelenmesi de görüşmede kararlaştırıldı.

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