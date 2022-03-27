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SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile görüştü

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve müzakere süreçleri ele alındı. İki lider Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul’da yapılması konusunda mutabık kaldı.

Haberler 27.03.2022 - 20:49 | Son Güncelleme : 27.03.2022 - 20:54

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile görüştü

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Reuters: Ukraynalı müzakereci Rusya ile 28-30 Mart'ta Türkiye'de görüşüleceğini söyledi

Reuters: Ukraynalı müzakereci Rusya ile 28-30 Mart'ta Türkiye'de görüşüleceğini söyledi

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve müzakere süreçleri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin ve barışın bir an evvel tesis edilmesinin ve bölgedeki insani durumun iyileştirilmesinin gerekliliğini vurgulayarak, bu süreçte ’nin her türlü katkıyı vermeye devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul’da yapılması konusunda mutabık kaldı.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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