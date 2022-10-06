SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vakti geldiğinde Suriye'nin Başkanı ile de görüşebiliriz

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu'nun ilk toplantısı için geldiği Çekya'nın başkenti Prag'daki temaslarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Paşinyan ile samimi bir görüşmemiz oldu. Bölgemizde tam normalleşme hedefine ulaşabileceğimize inanıyorum. Bu görüşmede bazı talepler söz konusu oldu. Bu talepleri özel temsilcilerimize ve bakanlarımıza ilettik. Görüşmeler gerçekleştikten sonra biz de gereken adımları atacağız.

AB'YE ÜYELİK SÜRECİ

AB'nin uluslararası rolünün yeniden tanımlanmasında Türkiye'nin yeri doldurulamaz. Avrupa Siyasi Topluluğu AB'nin alternatifi değil. Ayrı bir oluşum olarak ortaya çıktı.

Türkiye'nin önüne çıkarılan engellerin adil olmadığını belirttim. Bu durumun Avrupa Birliği'nin menfaatlerine de zarar verdiğinin altını çizdim.

Türkiye anahtar bir bölge konumundadır. Zirvede bu husus muhataplarımızca da teyit edilmiştir.

AB'nin Türkiye ile birlik ilişkilerini katılım perspektifi temelinde ilerletmesini bekliyoruz.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Savaşın ilk gününden itibaren akan kanı durdurmak için çok çaba sarfewttik. Ülkemizin Rusya-Ukrayna savşaında arabulucu ve koaylaştırıcı rolü takdir ile kaşılanıyor.

Tahıl koridoruun açılması ve esir takasının sağlanmasını önemli bir diplomatik başarı olarak görüyoruz.

Rusya'nın gübresini alıp Türkiye üzerinden ihtiyacı olan ülkelere gönderme gayreti içinde olacağız.

En kötü barışın bile savaştan daha iyi olacağı inancıyla savaşı sonlandırmak için elimizden geleni yapıyoruz.

Bugünkü temaslarımızda pek çok Avrupalı lider Türkiye'nin diplomatik hamlelerinden satayişle bahsetti.

KIBRIS VE DOĞU AKDENİZ

Türkiye'nin hiçbir ülkenin toprağında, egemenliğinde, hak ve hukukunda gözü yoktur.

Kalıcı bir çözüm için Kıbrık Adasındaki gerçeklerin kabulü gerekiyor.

Doğu Akdeniz ve Ege sorunlarını uluslararası hukuk çerçevesinde çözmek istediğimizi dile getirdik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın sorulara verdiği cevaplar şöyle;

"BİR GECE ANSIZIN GELEBİRİZ" MESAJI



Bu sadece Yunanistan için geçerli değil. Bizi rahatsız eden, bize saldıran hangi ülke olursa olsun, onlara cevabımız 'bir gece ansızın geliriz' Bunu böyle bilmeleri anlamaları lazım. Şu an itibariyle siz anladığınıza göre onlar da anlamıştır.

ATİNA YÖNETİMİ İLE GERİLİM

Bu akşam yemekte benim konuşmam vardı. Konuşmamdan çok rahatsız olmuş. Rahatsız olduğu için de kimden izin aldı bilmiyorum herhalde başkandan almış izni. Orada çıkıp bir konuşma yaptı. Kendisine bizim ağır gelecek ifadeler kullandığımızı söyledi. Aslında ağır bir şey yoktu. Ve olması gereken yerde değiller. Hala bunların bütün politikaları yalan üzerine kurulu. Hep yalan, dürüstlük yok. 'Hadi bir araya gelelim' dediğimizde kıyıdaş ülkelerle birlikte. Buna yanaşmıyorlar. Ve araya da birçok ülkeyi sokuyorlar. Birçok ülke de bizden adım atmamızı beklediler. Sizin bir yerlerden izin almanız gerekiyor. 'Yok' dedi, 'Ben izin almam' dedi. 'Benim zaten 2 ayım kaldı, görüşelim bitirelim bu işi' dedi. Sizin muhataplarınız belli. Bizim de Yunanistan'la görüşeceğimiz bir şey yok, zaman içinde temenni ederim ki bir görüşme fırsatı yakalarız.

SURİYE SORUNU

Vakti geldiğinde Suriye'nin Başkanı ile de görüşebiliriz. Şu an alt düzeyde görüşmeler sürüyor. Bizim bütün arzumuz Suriye'deki terör gruplarının buradan arındırılması, bununla birlikte burada briket evler yapmak suretiyle geri dönüşü hızlandırmanın adımlarını atıyoruz. Geri dönüşümle ilgili de 550 bin civarında Suriyeli kendi topraklarına döndü. Rusya-Ukrayna savaşı bölgede atılacak adımları etkiledi. Rusya'nın İran'ın bölgede etkinliği var. Diğer yandan koalisyon güçlerinin etkinliği var. Başta ABD olmak üzere terör örgütüne silah, teçhizat yardımları yapılıyor. Vakti zamanı geldiğinde Amerikalı yetkililerle bunları görüşerek Suriye'nin kuzeyini bunlardan arındırmak istiyoruz.

İSVEÇ'İN NATO'YA ÜYELİK SÜRECİ



İsveç'te terör örgütlerinin yürüyüşleri devam ettikçe, bizim tavrımız olumlu olmayacaktır.

ERMENİSTAN'LA İLİŞKİLER



Ön şartımız yok. Azerbaycan'la barış sözleşmesini yaptığınız anda bizimle ilgili en ufak bir pürüz kalmaz.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...