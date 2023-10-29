SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 100. yıl hitabı

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19.23'te saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 100. Yıl Hitabı'nda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

Millet olarak bugün gerçekten çok farklı bir gurur ve heyecanı yaşıyoruz.

"29 Ekim 1923 yılında ilan ettiğimiz Cumhuriyetimiz, bugün ilk asrını tamamlayıp Türkiye Yüzyılı dediğimiz ikinci asrına yelken açıyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanları minnetle anıyorum.



Binlerce yıllık devlet geleneğimizin yeni bir halkası olan Cumhuriyetimiz, bu topraklarda kurduğumuz ilk değil en son devletimizdir.



Cumhuriyet bir kopuş bir kesinti değil, tam tersine yeni bir filiz vermedir. Türkiye Cumhuriyeti köksüz, tarihsiz, hüdayinabit ve nevzuhur bir devlet değildir, hiçbir zaman da olmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti, binlerce yıldır elden ele, gönülden gönüle ve nesilden nesile aktarılan muazzez bir hazinedir.

Bugün 100. yıla ulaşan Cumhuriyetimizi, güçlü, zengin ve köklü bir birikime sahip olmanın gururuyla kutluyoruz. Geçmişten sadece ibret alamayız, aynı zamanda kuvvet de alırız. Bugün Cumhuriyetimiz bizim için hem iftihar meselesi hem de ilham kaynağıdır. Gazi Mustafa Kemal, kurucusu olduğu Cumhuriyeti baknız nasıl anlatıyor: Cumhurityet bedava kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için kan döktük.

Bugün Türkiye Cumhuriyeti, tıpkı Gazi'nin arzu ettiği biçimde, bölgesinde ve dünyada kimsesizlerin kimsesi olan bir ülkedir. Cumhuriyet bu vasfını, tam manasıyla bizim dönemimizde kazanmıştır.



"GAZZE HALKININ YANINDAYIZ"



Nerede gözü yaşlı bir mazlum, mağdur ve ihtiyaç sahibi varsa yardımına koşan, elinden tutup kaldıran, derdine derman olan Türkiye'dir. Bugün de aynı dirayetli duruşu Gazi'nin ‘kimse el süremez’ dediği Filistin ve Gazze için sergiliyoruz. Dün gerçekleştirdiğimiz 'Büyük Filistin' mitingi bunun bir parçasıydı.

1927'de nüfusumuz 13,6 milyonken 2022 yılında 85 milyonu bulduk. İnşallah bu sene de 86 milyonu aşacağız. İnşallah 100 milyonluk Türkiye'yi de uzak olmayan bir gelecekte hep birlikte göreceğiz.



Millete efendilik yoktur, hizmet vardır inancıyla tam 21 yıldır, mensubu olmaktan iftihar ettiğimiz aziz milletimize hizmet ediyoruz.



Her biri milletimizin gurur abidesi olan eserleri, Cumhuriyetimizin yıl dönümlerinde hizmete almaya önem gösterdik.

Ülkemizi devler ligine çıkardık. Sağlıkta hastane yatak sayımız 1923'te 12 bini bulmazken, 2002 yılında 164 bine, bu yıl ise 268 bine yükseldi. Türkiye, 1928'de sadece 1000 civarında hekime sahipken, 2002 yılında 92 bin, günümüzde 194 bin hekimle vatandaşlarına hizmet veriyor.

İspanyollarla tekrar bir anlaşma yapacak, bunun (TCG Anadolu) bir üst versiyonunu ülkemize kazandırmak suretiyle uçak gemilerimizi inşallah 2'ye çıkaracağız"

Önümüzdeki dönemde en büyük hedefimiz, demokrasimizi darbe anayasası utancından kurtarıp Cumhuriyetimizin 100. yaşına yakışır bir anayasaya kavuşturmaktır.



Bugün 2032 kilometresi hızlı tren hattı olmak üzere 14 bin kilometreye ulaşan modern demir yolu hatlarıyla milletimizin hizmetindeyiz.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

