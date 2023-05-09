SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzede öğrencilere ek kontenjan müjdesi

KARARSIZLARI İKNA EDİN ÇAĞRISI

"14 Mayıs'ta hak ettikleri dersi sandıkta vermeye hazır mısınız? Seçim gününe kadar tereddütlü bir akrabanızı bulmalısınız. Kendisine benim selamımla gidip 14 Mayıs'ı anlatacaksınız. Ben Adana'ya güveniyorum. 21 yılda her şeyi değiştirdik, bir tek muhalefet kaldı. Yalanla tehditle muhalefet yapılamayacağını bir türlü öğretemedik. 14 Mayıs'a doğru da azdılar. Fol yok yumurta yok. Kibri arşa değmiş durumda. Makam mevki dağıtıyorlar.



Terör örgütü mensuplarına cezaevinden salma taahhüdünde bulunuyorlar. Tefecilere ülkenin kaynaklarını peşkeş çekme sözü veriyorlar. Siz önce kapalı kapılar ardında kimlere söz verdiğinizi açıklayın. Siz önce sizleri destekleyen emperyalistlere hangi destek sözü verdiğinizi açıklayın. Gençlerimizin geleceğinizi LGBT'cilere nasıl peşkeş çektiğinizi itiraf edin. CHP, LGBT'ci mi? İYİ Parti ve HDP LGBT'ci mi? AK Parti'ye, MHPye, LGBT'ci sızabilir mi? Aradaki fark bu. Her gün kırk kılığa bürünmeyin de delikanlı olun öğrenin. Milletim 14 Mayıs'ta bunlara bunu da sandıkta öğretecek. Bunlara söylemek lazım delikanlılık nasıl olur gelin Adanalı kardeşim size göstersin. Buraya gelmeye yüreğiniz yetmiyorsa, bizi takip edin ki neler başardığımızı belki anlarsınız.



Bay bay Kemal ne diyor? Selo'yu bırakacağız diyor. Benim 51 Kürt kardeşimin ölümüne neden olan ahlaksızı nasıl bırakırsın? Hukuk devletinde böyle bir şey yok. İmralı'nın kapılarını kıracakmış. Bunların kendileri terörist. Arada bir hakaretlerle bay bay Kemal'e ayar vermeyi ihmal etmiyorlar. Bizden ayrılanları saymıyorum. Onlar sığıntı. Lokomotif olan bay bay Kemal'e gelince yaptıklarına bakarken gülmesine gülüyoruz da kendisinin de kurduğu masanın da durumu gülünecek gibi değil. Karşımızdaki tablo bu.

15 Temmuz'da FETÖ'cüler beni ve ailemi öldürmeye geldiler. Havalimanına indiğimde on binler Atatürk Havalimanı'ndaydı. Bay bay Kemal 1,5 saat önce oraya gelmiş, 'haberim olsa beklerdim' diyor. Sen oradan belediye başkanının evine gittin. Baktın ki, Erdoğan ve ailesi nasıl öldürülecek. Kahve yudumluyordun. Sen ne biçim insansın. Sen ne kadar yalan konuşursan bil ki milletim o kadar doğru konuşuyor. Bunlar da teröre mavi boncuk dağıtma var. 14 Mayıs'ta hepsi siyaset arşivinin tozlu raflarında yerini alacak. Bay Kemal'di sonra Bay bay Kemal oldu, seçimden sonra Vay vay Kemal olarak siyasi hayatına veda edecek."

ADANA'DAKİ YATIRIMLAR

"Adana'ya 21 yılda 126 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. Adana'da Belediye Başkanlığı kimde? Ne yaptı? Hastane yapmış ya. Çadırdan hastane yapmış ya. Hiç hizmet aldınız mı? Şehir hastanemiz nasıl? Şehrimize 2 devlet üniversitesini kurduk. 33 bin seyirci kapasiteli stadyumu yaptık mı? Biz yaptık. Adana Demirspor bu sene iyi gidiyor. Fiziki imkanlar olunca hava değişiyor. Eski Milli Mefruşat Fabrikası'nı en büyük müzeye dönüştürdük. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 14 milyar lira üzerinde kaynak aktardık. 70 sağlık tesisi yaptık. Hastanemiz depremde büyük hizmetler etti. TOKİ ile 15 bin 552 konutu hak sahiplerine teslim ettik. Şimdi de 6 bin konut yapacak, 500 esnafımıza iş yeri inşa edecek, 35 bin arsa vereceğiz. 249 kilometreden aldığımız bölünmüş yol mesafesini 431 kilometreye çıkardık. İnşası süren yolların bir kısmını bu yıl, bir kısmını önümüzdeki yıllarda tamamlıyoruz."

MERSİN-GAZİANTEP HIZLI TREN HATTI

"Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattını 2025'te hizmete alacağız. Bölgesel havalimanımız açıldıktan sonra bu yalancı kapatılacağını söylüyor. Bizim için Adanalı ne derse odur. Adana'yı Doğu Akdeniz'in en büyük lojistik üssü yapmakta kararlıyız. 11 baraj, 38 sulama tesisi, 1 gölet ve 28 hidroelektrik tesis inşa ettik. Çiftçilerimize 6.5 milyar liralık tarımsal destek verdik."

