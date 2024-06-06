SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'ye iade-i ziyaret tarihi netleşti

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) yapacağı iade-i ziyaretin tarihi netleşti.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretinin 11 Haziran Salı günü gerçekleşeceğini açıkladı. Özel görüşmenin saat 16.00’da başlayacağını söyledi.

ERKEN SEÇİM SORUSUNA YANIT

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, “İki siyasi partinin genel başkanları nasıl oturması gerekiyorsa o şekilde sayın Cumhurbaşkanı’nı ağırlayacağız. Bunun dışında herhangi bir şeyi müzakere etmeye gerek yok.” dedi.



Özel’e İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu’nun “Mayınlı sahaya girilmiş olduğunu düşünüyorum.” sözleri de soruldu.



Özel, “Ben durduğum yerdeyim. 31 Mart seçimlerinde seçmenin karşısına çıktığımızda çok net olarak şunu söyledik; ‘Biz sesinizi duyuyacağız. Eğer siz de sesinizi duyurmak istiyorsanız, siz de bu seçimde 10 bin lira en düşük emekli maaşını reva görenlere, asgari ücretinize zam yapmamayı düşünenlere, 1 milyon öğretmeni atamayanlara, işçilere hak ettiğini vermeyenlere sesinizi duyurun’ dedik. Bugün de söylüyorum; 31 Mart seçim sonuçları CHP’yi 47 yıl sonra birinci parti yaptı. Bizim net olarak söylediğimiz şudur; biz bir erken seçim çağrısı yapmıyoruz. Erken seçim kararını millet verir. Ben CHP’nin 127 milletvekiliyle erken seçim kararını zaten alabilecek güçte değilim. Olsa yarın alırım, öbür pazar iktidara gelirim. CHP erken seçim istemez mi? Evet ister ama erken seçimin yapılabilmesi için bunun milletin gündemi olması lazım.” diye konuştu.

"MAYINLI SAHA YOK"

“Mayınlı saha falan yok. Siyasette erken seçim konuşmanın mayına basmak olduğunu düşünmüyoruz.” diyen Özel, “Ama oy oranınız sizi bir seçimden uzak tutuyorsa, seçimi mayınlı saha olarak nitelendirirsiniz. CHP yarın bir seçim yapılsa iktidara gelecek partidir. Ancak erken seçim meselesinde benim atfım vatandaşın sesini duymamanın doğurabileceği sonuçlara ilişkindir.” ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesinde tüm konuları ele alacaklarını aktaran Özel, “Önemli olan görüşebilmektir. Siyasetçiler el sıkışmazsa bir takım vesayet odakları ellerini ovuşturmaya başlarlar.” dedi.

“Vatandaşın canı bu kadar burnundayken muhalefeti yumuşatacağımızı kimse beklemesin ama bir normalleşmeden bahsediyoruz.” ifadesini kullanan Özel, “Ben vatandaşın bundan memnun olduğunu tüm anketlerde görüyorum. Normal olan budur. Siyasilerin birbirleriyle küfürleştikleri bir siyasetin hiç kimseye en çok da yoksulumuza faydası yok.” şeklinde konuştu.

"RAHATSIZ OLANLAR KRİZDEN BESLENENLER"



“Normalleşmeden rahatsız olanlar, krizden beslenenlerdir.” diyen Özel şöyle devam etti:



“Böyle partiler var. Normalleşme olmasın diye bize her fırsatta hakaret ediyorlar. Biz sorumluluğumuzun farkındayız. İki aydır gündemi Özgür Özel belirlemiyor. İki aydır gündemi Özgür Özel’in gündeme getirdiği halkın sorunları belirliyor.”

KAYYUM SORUSUNA YANIT



Özel, DEM Partili Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanması kararı da soruldu.



Özel şu yanıtı verdi:



“Kayyumla ilgili Cumhur İttifakı’ndan gelen her iki açıklamayı da talihsiz buluyorum. Bahçeli’nin değerlendirmesi çok sorunlu. Millet vardır, devleti demokrasiyle yönetirseniz milletin yüzü güler. Bugün yetkiyi elinde bulunduranla aram iyi, ayar veriyorum diye milletin sesi olunmaz. Milletin sesi sandıktadır. Hukuku çiğnedik, milletin menfaati burada diyemezsiniz.”