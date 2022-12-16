SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İmamoğlu açıklaması

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulunda 2023 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Oktay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına ilişkin, "Mahkeme kararlarının arkasında 'siyasi akıl' aramak, 'siyasal akılsızlığın' ta kendisidir" dedi.

Oktay adaylık tartışmalarına ilişkin ise "Adaylık kavgasının Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize yönelik kirli bir kampanya üzerinden yürütülmeye kalkılması, en hafif ifadesiyle bunu yapanların kendi kifayetsizliklerinin ikrarıdır" diye konuştu.

Oktay sözlerini şöyle sürdürdü;

"Cumhurbaşkanımızın, bugüne kadar ki tüm seçimlerde olduğu gibi, bu seçimde de siyasi rakiplerini yenmek için mahkeme kararına ihtiyacı yoktur. Kendine güvenenleri, herhangi bir bahaneye sarılmadan delikanlıca adaylığını ilan edip meydana çıkmaya çağırıyoruz. Gerisi laf-ı güzaftır. Muhalefetin kendi içindeki Cumhurbaşkanı adaylığı kavgasına, bu mahkeme kararının alet edilmesi trajikomik bir görüntüdür"

"EYT BU AY TAMAMLANACAK"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemeye ilişkin de konuştu. Oktay, "Hükümet olarak söz verdiğimiz gibi bu ay tamamlayacağız ve kamuoyu ile paylaşacağız. Akabinde de Meclis’teki yasama süreci sonrasında da yürürlüğe girecektir. Yine durmaya, dinlenmeye niyetimiz yok" ifadelerini kullandı.

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