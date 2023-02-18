SON DAKİKA HABERİ: Depremde kaç bina yıkık ve ağır hasarlı? Hasar tespit çalışmalarında son durum

"EVİM YUVAN OLSUN" KAMPANYASI



Oktay, "Evim Yuvan Olsun" kampanyası ile hayırseverlerin evlerini depremzedelere bedelsiz ya da uygun şartlarda kiralayabileceklerini söyledi.



FAHİŞ KİRA ARTIŞLARI



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın gündeminde fahiş kira artışları da vardı. Oktay, "Fahiş fiyatlarla kira artışlarına cüret edenler olduğunu biliyoruz. Bu, afet üzerinden fırsatçılıktır, bunun hesabını sorarız, soracağız da." diye konuştu.



DEPREMDE ZARAR GÖREN TARİHİ BİNALAR



Oktay, depremlerde zarar gören tarihi binalara ilişkin de şunları söyledi;



"İncelenen eser sayısı 433'tür. Ağır hasarlı 121, orta hasarlı 66, az hasarlı 57 olarak tespit edilmiştir."



Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...