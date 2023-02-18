SON DAKİKA HABERİ: Depremde kaç bina yıkık ve ağır hasarlı? Hasar tespit çalışmalarında son durum

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.
163 ENKAZDA ARAMA KURTARMA SÜRÜYOR
Fuat Oktay, 275 bin personelle 163 enkazda arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Enkazlarda arama kurtarma sayısı 73’e kadar düşmüş durumda." dedi.
HASARLI BİNA SAYISI
Deprem bölgesinde 830 bin 806 binada hasar tespitinin yapıldığını söyleyen Oktay, bu binalardan 105 bininin yıkılmış, yıkılacak veya ağır hasarlı olarak saptandığı bilgisini verdi.
"EVİM YUVAN OLSUN" KAMPANYASI
Oktay, "Evim Yuvan Olsun" kampanyası ile hayırseverlerin evlerini depremzedelere bedelsiz ya da uygun şartlarda kiralayabileceklerini söyledi.
FAHİŞ KİRA ARTIŞLARI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın gündeminde fahiş kira artışları da vardı. Oktay, "Fahiş fiyatlarla kira artışlarına cüret edenler olduğunu biliyoruz. Bu, afet üzerinden fırsatçılıktır, bunun hesabını sorarız, soracağız da." diye konuştu.
DEPREMDE ZARAR GÖREN TARİHİ BİNALAR
Oktay, depremlerde zarar gören tarihi binalara ilişkin de şunları söyledi;
"İncelenen eser sayısı 433'tür. Ağır hasarlı 121, orta hasarlı 66, az hasarlı 57 olarak tespit edilmiştir."
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