SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la telefonda görüştü

Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu'nun, mevkidaşı Blinken ile yaptığı görüşmede Afganistan'daki son gelişmeler ele alındı.

ABD DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da yaptığı açıklamada, "Blinken, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile bugün bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Afganistan'da devam eden iş birliğimiz ve vatandaşlarımızın, müttefiklerimizin, ortaklarımızın güvenli ve düzenli tahliyesini sağlamak için sarf ettiğimiz çabalar ele alındı" dedi.

BLINKEN: TÜRKİYE BÖLGEDE ÇOK DEĞERLİ BİR ORTAK



Öte yandan Blinken da Twitter hesabından yaptığı açıklamada Bakan Çavuşoğlu ile bugün bir telefon görüşmesi yaptığını belirterek, "Türkiye önemli bir NATO müttefiki ve bölgede çok değerli bir ortak" görüşünü paylaştı.