SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanlığı: BMGK'nın ateşkes kararı önemli bir adım

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde kabul edilen Gazze’de ateşkes sağlanmasına yönelik kararı, Gazze’deki katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım olarak değerlendirdiğini açıkladı.

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanlığı: BMGK'nın ateşkes kararı önemli bir adım
BMGK'dan Gazze'de ateşkes kararı

BMGK'dan Gazze'de ateşkes kararı

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Son dakika haberi! Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hamas’ın söz konusu ateşkes planına yapıcı ve olumlu yaklaşımını memnuniyetle karşılandığı bildirildi.

İsrail’in kalıcı ateşkese riayet edeceğini taahhüt etmesi ve kararı eksiksiz şekilde uygulaması gerektiği belirtilen açıklamada, “, savaşın kalıcı şekilde sona ermesini, İsrail’in Gazze’nin tamamından geri çekilmesini, rehinelerin ve tutukluların karşılıklı salıverilmesini, yerlerinden edilen Filistinlilerin Gazze’ye geri dönüşünü, insani yardımların kesintisiz ve yeterli düzeyde ulaştırılmasını ve Gazze’nin yeniden imarını sağlayacak adımlara katkı vermeyi sürdürecektir” ifadelerine yer verildi.

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanlığı: BMGK'nın ateşkes kararı önemli bir adım - 1

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